Israel anuncia que vai repreender embaixador brasileiro após falas de Lula sobre genocídio em Gaza

247 - O governo de Israel anunciou, neste domingo (18), que vai repreender o embaixador brasileiro em Tel Aviv após as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra em Gaza.

Durante a coletiva de imprensa que encerrou sua viagem à África, Lula denunciou o genocídio promovido por Isarael na Faixa de Gaza e comparou a ação ao massacre de Hitler contra judeus.

“As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Ninguém prejudicará o direito de Israel se defender”, escreveu em publicação no X (antigo Twitter) o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, de acordo com a CNN.

Saiba mais - Com agenda oficial na Etiópia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista coletiva neste domingo (18) e comparou a ação de Israel em Gaza ao massacre de Hitler contra judeus.

“Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição humanitária aos palestinos, eu fico imagino qual é o nível de consciência humanitária dessa gente, de solidariedade, que não vê que na Faixa de Gaza não ocorre uma guerra, mas sim um genocído”, disse Lula.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, acrescentou.

