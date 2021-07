Israel aplica terceira dose de vacina contra a Covid-19 nos mais vulneráveis

247 - Autoridades de Israel começaram, nesta segunda-feira (12), a aplicar uma terceira dose da vacina anticovid em pacientes com risco imunológico, que não responderam bem às duas administradas. O país constatou um aumento de infecções por causa da disseminação da variante Delta.

"Há evidências crescentes de que os pacientes imunossuprimidos não desenvolvem um nível satisfatório de anticorpos mesmo após duas doses da vacina contra o coronavírus. Alguns podem desenvolver esses anticorpos apenas após três doses", disse o ministério em um comunicado. O relato foi publicado pelo portal Uol.

"Diante do aumento do número de casos nas últimas semanas e do alto risco que representa para os pacientes imunossuprimidos com doenças graves, eles agora podem receber uma terceira dose da vacina", acrescentou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.