Israel assassina jornalistas por medo de ser julgado pelo mundo, diz chanceler iraniano

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hosein Amir Abdolahian, afirmou nesta terça-feira (9) que o regime israelense odeia os trabalhadores da comunicação social porque revelam os seus crimes e temem ser julgados pelo mundo, informa o canal HispanTV.

“Depois de mais de três meses de guerra brutal contra a resiliente Gaza, 111 jornalistas e cinegrafistas foram mártires, um número sem precedentes na história”, disse Hosein Amir Abdolahian na sua conta X (anteriormente Twitter).

Hosein Amir Abdolahian sublinhou que os sionistas têm muito medo do “conhecimento” e do “julgamento” dos povos do mundo sobre as suas atrocidades em Gaza, onde mataram mais de 23.000 palestinianos desde 7 de Outubro até agora.

Este, acrescenta Amir Abdolahian, é “o principal fator de ódio” do regime criminoso genocida contra jornalistas e outros trabalhadores da comunicação social.

Após a morte de dois jornalistas num bombardeio israelense em Gaza, o movimento palestiniano Hamas afirma que matar jornalistas é um “crime de guerra”.

O principal diplomata iraniano expressou as suas condolências aos familiares dos jornalistas assassinados em Gaza, especialmente ao “jornalista herói” da rede do Catar, Hamza Wael al-Dahdouh, que perdeu todos os membros da sua família, incluindo um filho jornalista.

“A guerra entre Israel e Gaza é a situação mais perigosa para os jornalistas que alguma vez vimos, e estes números demonstram-no claramente”, disse Sherif Mansour, coordenador do programa do Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) num relatório.

