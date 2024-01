Israel ataca ambulância e mata trabalhadores em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) - A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira (10) que seis pessoas morreram como resultado do ataque israelense contra uma ambulância na Faixa de Gaza.

Mais cedo no mesmo dia, o PRCS havia dito que quatro de seus trabalhadores foram mortos após as Forças de Defesa de Israel (IDF) bombardearem uma ambulância na Faixa de Gaza.

continua após o anúncio

"PRCS: 6 mártires do ataque das Forças de Defesa Israelenses a uma ambulância do PRCS em Deir al-Balah. Entre eles estão quatro membros da equipe de EMS do PRCS: o motorista da ambulância Yusuf Abu Ma'mar, o paramédico Fadi Fuad Al-Maani, Islam Abu Riyala (socorrista) e Fuad Abu Khamash (fotógrafo voluntário)... Além disso, duas pessoas que estavam na ambulância no momento do ataque sofreram ferimentos e mais tarde se tornaram mártires.", disse o PRCS no X.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: