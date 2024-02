Israel ataca posições do Exército da Síria no sul do país

Apoie o 247

Sputnik - As Forças Armadas israelenses anunciaram na quarta-feira (31) que atingiram posições do Exército da Síria na cidade de Daraa, no sul do país, escreve o jornal israelense The Times of Israel.

Segundo os militares israelenses, o ataque dos caças da Força Aérea durante a noite, aconteceu em resposta a uma série de foguetes disparados da Síria em direção às Colinas de Golã, ocupadas por Israel.

O jornal The Times of Israel comunicou que os três mísseis acabaram atingindo áreas abertas e não causaram feridos. Além disso, indicam os militares israelenses, foram disparados projéteis de artilharia contra as supostas forças sírias.

As Colinas de Golã eram anteriormente controladas pela Síria, mas foram tomadas por Israel durante a Guerra dos Seis Dias em 1967 e anexadas em 1981, algo que não é reconhecido pela maior parte da comunidade internacional.

Israel realizou centenas de ataques aéreos em áreas da Síria controladas por Damasco durante os 12 anos de guerra civil, muitas vezes alegando atacar milícias pró-Irã, como o Hezbollah do Líbano.

