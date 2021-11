Israel bloqueia entrada de estrangeiros após aumento de casos da nova variante, ômicron

Além do bloqueio geral a estrangeiros, israelenses totalmente vacinados que desejam retornar ao país deverão fazer um isolamento de 72 horas e serão submetidos a dois testes nesse período. O país já registrou um caso da ômicron; outros sete casos estão sob investigação edit

247 - O governo de Israel anunciou neste sábado (27) que irá bloquear, durante duas semanas, a entrada de todos os estrangeiros no país, para tentar frear a disseminação da variante ômicron do coronavírus.

O país já registrou um caso da ômicron em uma paciente que viajou ao Malauí. Outros sete casos estão sob investigação.

O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett reuniu-se com especialistas em saúde nesta sexta-feira (26) para discutir a melhor forma de responder a uma nova variante. Desde a identificação da nova cepa, as autoridades suspenderam a entrada de viajantes de sete países do continente africano.

De acordo com reportagem do G1, além do bloqueio geral a estrangeiros, foi definido que israelenses totalmente vacinados que desejam retornar ao país deverão fazer um isolamento de 72 horas, além de serem submetidos a dois testes nesse período. Até então, o isolamento era de 24 horas e apenas um teste era exigido.

Além de Israel, outros sete países já registraram casos da nova variante: África do Sul, Botsuana, Itália, Bélgica, Alemanha, Reino Unido e Hong Kong.

A descoberta da variante gerou preocupação global, uma onda de proibições ou restrições a viagens.

