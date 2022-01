Israel bombardeia fábricas de munições e postos militares na Faixa de Gaza

Sionistas isarelenses praticam sua primeira agressão do ano contra o povo palestino edit

Sputnik - Diversas áreas supostamente associadas com o movimento palestino Hamas foram bombardeadas nas primeiras horas deste domingo (2) na Faixa de Gaza.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI), entre os alvos atacados estão "um local de fabricação de foguetes e postos militares utilizados para a atividade terrorista".

Como pretexto para o bombardeio, a parte israelense indicou o disparo de dois foguetes a partir do território palestino que ocorreu horas antes no sábado (1º), impactando a costa de Tel Aviv sem causar danos ou vítimas.

Conforme a Al Jazeera, aproximadamente dez mísseis impactaram o oeste de Jan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

A mídia também ressaltou que, depois do ataque aéreo, a artilharia israelense bombardeou um posto de vigilância do Hamas próximo de Beit Lahia, no norte da área.

