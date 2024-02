Israel bombardeia Gaza horas antes de votação no Conselho de Segurança da ONU por trégua

A ONU deverá votar uma resolução proposta pela Argélia exigindo um cessar-fogo e o fim do deslocamento forçado dos palestinos. No entanto, os EUA ameaçam vetar a resolução edit

247 - Em meio à intensificação do massacre na Faixa de Gaza, Israel lançou novos ataques nesta terça-feira (20), exacerbando a crise humanitária na região. Os ataques ocorreram pouco antes de uma votação crítica no Conselho de Segurança da ONU, onde a comunidade internacional busca aprovar uma resolução visando uma trégua no território palestino.

Testemunhas relataram bombardeios e combates noturnos nas áreas leste da cidade de Gaza e Khan Younis, no sul do território, informa o jornal O Globo. Os ataques agravam o sofrimento dos habitantes já submetidos a condições desumanas devido ao bloqueio israelense. Aiman Abu Shamali, residente de Zawaida, expressou a angústia vivida pela população: "os mísseis caem sobre nós. Quanto tempo mais um ser humano pode suportar?". Abu Shamali perdeu a esposa e a filha em um atentado recente. >>> Secretário de Estado dos EUA, Blinken desembarca em Brasília nesta terça para reunião com Lula

O conflito já forçou mais de um milhão e meio de refugiados palestinos a se abrigarem em Rafah, cidade fronteiriça ao sul. Israel anunciou planos para um ataque terrestre em grande escala contra a cidade, levantando preocupações globais sobre a escalada do conflito. >>> Maioria dos países da União Europeia pede "pausa humanitária imediata" em Gaza, diz principal diplomata da UE

O Conselho de Segurança da ONU está preparado para votar uma resolução proposta pela Argélia, exigindo um cessar-fogo imediato e o fim do deslocamento forçado de civis palestinos. No entanto, os Estados Unidos, aliado-chave de Israel, ameaçam vetar a resolução, argumentando que ela prejudica as negociações em andamento. Os Estados Unidos apresentaram uma proposta alternativa, apoiando um cessar-fogo temporário em Gaza e alertando sobre os riscos de uma ofensiva terrestre em Rafah.

A escalada do conflito já resultou em um número devastador de vítimas. O Ministério da Saúde em Gaza afirma que mais de 29 mil pessoas, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, foram mortas devido à ofensiva israelense.

