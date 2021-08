Israel bombardeia Sul do Líbano

Pretexto para ataques do Exército israelense é retaliar o país árabe pelo lançamento de foguetes contra seu território edit

Sputnik - De acordo com a mídia israelense, alguns dos foguetes lançados contra o país foram interceptados pelo sistema de defesa aérea Cúpula de Ferro.

Em resposta, as Forças de Defesa de Israel, como é chamado o exército do país, bombardearam o sul do Líbano, escreve a Reuters, citando a rádio militar israelense.

