Israel comete genocídio na Palestina, apontam dados oficiais do governo de Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Gabinete de Comunicação Social do Governo Palestino em Gaza divulgou neste domingo (14) dados sobre as mortes e destruições provocadas pelo exército de Israel.

De acordo com a informação oficial, as estatísticas mais importantes da guerra genocida travada pela ocupação na Faixa de Gaza evidenciam os crimes de guerra e de lesa-humanidade, atestando o genocídio:

continua após o anúncio

🔹 (2000) massacre cometido pelo exército de ocupação.

🔹 (31.000) mártires e pessoas desaparecidas.

continua após o anúncio

🔹 (23.968) mártires que chegaram aos hospitais.

🔹 (10.600) crianças mártires.

continua após o anúncio

🔹 (7.200) mulheres mártires

🔹(337) Mártires das equipes médicas.

continua após o anúncio

🔹 (45) Mártires da Defesa Civil.

🔹 (117) jornalistas martirizados.

continua após o anúncio

🔹 (7.000) desaparecidos, 70% dos quais são crianças e mulheres.

🔹 (60.582) feridos.

continua após o anúncio

🔹 (11.000) pessoas feridas precisam viajar para tratamento, “que salva vidas e casos críticos ”.

🔹 (10.000) pacientes com câncer correm o risco de morte.

continua após o anúncio

🔹 (99) casos de prisão de profissionais de saúde.

🔹 (9) Jornalistas detidos cujos nomes são conhecidos.

🔹 (2) milhões de pessoas deslocadas na Faixa de Gaza.

🔹 (400.000) infectados com doenças infecciosas como resultado do deslocamento.

🔹 (134) sedes do governo destruídas pela ocupação.

🔹 (95) escolas e universidades foram completamente destruídas pela ocupação.

🔹 (295) escolas e universidades parcialmente destruídas pela ocupação.

🔹 (150) mesquitas foram completamente destruídas pela ocupação.

🔹(245) mesquitas parcialmente destruídas pela ocupação.

🔹 (3) Igrejas alvo e destruídas pela ocupação.

🔹 (70.000) unidades habitacionais foram completamente destruídas pela ocupação.

🔹 (290 mil) domicílios parcialmente destruídos pela ocupação e inabitáveis.

🔹 (65.000) toneladas de explosivos lançados pela ocupação em Gaza.

🔹 (30) Hospitais retirados de serviço pela ocupação.

🔹 (53) centros de saúde que a ocupação tirou de serviço.

🔹 (150) instituições de saúde foram parcialmente alvo da ocupação.

🔹 (121) ambulâncias destruídas pelo exército de ocupação.

🔹 (200) sítios arqueológicos e patrimoniais destruídos pela ocupação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: