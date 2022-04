Israel conduz ataques aéreos em Gaza

Apoie o 247

Sputnik Brasil - As Forças de Defesa de Israel interceptaram um foguete disparado da Faixa de Gaza em direção e revidaram com um contra-ataque na região, no início da manhã desta terça-feira (19), no horário local (ainda noite de segunda-feira, 18, em Brasília).

O ataque ocorre em meio a dias de tensões entre israelenses e palestinos em Jerusalém.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram supostas explosões relatadas em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

Em resposta ao ataque, o Hamas afirmou que usou mísseis antiaéreos.

🇮🇱 Air raids on the western areas of southern 🇵🇸 Gaza Strip pic.twitter.com/LWDPB5mfvq April 18, 2022

