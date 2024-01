Israel continua atacando população civil na Cisjordânia

Apoie o 247

247 - Pelo segundo dia consecutivo, as forças de ocupação israelenses continuaram a atacar nesta quinta-feira (4) casas de civis palestinos em vários bairros e subúrbios da cidade de Tulkarm e dos seus dois campos.

O correspondente da agência palestina de notícias WAFA disse que as forças de ocupação invadiram um edifício residencial no bairro sul da cidade e revistaram apartamentos no local, depois de deterem os seus residentes e submetê-los a interrogatório, e posicionaram os seus atiradores nos telhados.

O exército de ocupação também invadiu várias outras casas na área, ao mesmo tempo que invadiu casas de cidadãos nos dois subúrbios de Dhanaba, a leste da cidade, e Shweika, a norte, e saqueou algumas delas.

As escavadoras de ocupação também continuam a demolir e destruir as ruas e vielas do campo de Tulkarm em vários bairros e estavam estacionadas no bairro de Al-Muqata'a, no centro do campo, no bairro de Abu Al-Foul, na praça de Hanoun, e o bairro de Balawneh.

Também causaram danos a infra-estruturas e linhas de água, e destruíram montras de lojas, estabelecimentos comerciais e algumas habitações. Os soldados da ocupação disparam balas pesadas aleatoriamente de vez em quando.

As forças de ocupação também continuaram a sua agressão contra o campo de Nour Shams invadindo as casas do campo em todos os seus bairros vandalizando o seu conteúdo e detendo os seus proprietários enquanto um grande número de soldados de ocupação foram destacados para os bairros de Al-Manshiya Al-Damj e Al-Nasr.

