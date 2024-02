Israel destrói edifício de agência humanitária da Bélgica em Gaza

Apoie o 247

247 - O edifício de escritórios da Agência Belga de Cooperação para o Desenvolvimento, na Faixa de Gaza, foi bombardeado por Israel e está completamente destruído.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica convocou a embaixadora israelita em resposta ao ataque. "Conversei com a embaixadora de Israel, Idit Rosenzweig-Abu. Destruição de infraestruturas civis em violação do direito internacional. As compensações por danos e destruição estão novamente na agenda da UE. Apelo por cessar-fogo imediato repetido. BE fica do lado de vítimas inocentes", escreveu a ministra da Cooperação e Desenvolvimento, Caroline Gennez, em suas redes sociais.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que até agora matou mais de 26.000 palestinos, a maioria mulheres e crianças, e feriu outras 65.949 pessoas.

