Israel destrói sistema alimentar de Gaza como 'tática de fome', diz especialista da ONU

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Um especialista da ONU disse nesta quinta-feira que Israel atua destruindo o sistema alimentar de Gaza como parte de uma "campanha de fome" mais ampla em sua guerra contra os militantes do Hamas.

Autoridades de ajuda humanitária alertaram sobre a fome severa iminente após cinco meses de campanha contra o grupo islâmico palestino, enquanto hospitais na parte norte do enclave, isolada, afirmam que crianças começaram a morrer de inanição.

continua após o anúncio

"Israel não está apenas negando e restringindo o fluxo de ajuda humanitária para Gaza. Israel está destruindo o sistema alimentar em Gaza", disse Michael Fakhri, relator Especial da ONU sobre o Direito à Alimentação, em um discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

"Israel montou uma campanha de fome contra o povo palestino em Gaza", acrescentou, dizendo que isso inclui como alvos até mesmo pescadores de pequena escala.

continua após o anúncio

Israel nega que esteja restringindo a entrada de ajuda em Gaza e, desde a semana passada começou a trabalhar com empresas privadas para fornecer ajuda.

Também nega que esteja travando uma guerra contra civis, afirmando que sua luta é contra o Hamas, cujos combatentes atacaram o território israelense no dia 7 de outubro.

continua após o anúncio

Israel participa dos debates do Conselho de Direitos Humanos como observador e pode se dirigir ao fórum ainda nesta quinta-feira.

SETOR PESQUEIRO ATINGIDO - Fakhri, um professor de direito libanês-canadense, é um entre as dezenas de especialistas em direitos humanos independentes com mandato das Nações Unidas para relatar e aconselhar sobre temas e crises específicos.

continua após o anúncio

Ele iria discorrer sobre pesca e mudança climática, mas usou grande parte de seu discurso ao conselho de 47 membros de Genebra para abordar a situação de Gaza.

Ele alegou que Israel ataca os pescadores de pequena escala, negando-lhes acesso ao mar, destruindo barcos e barracas.

continua após o anúncio

Cerca de 80% do setor pesqueiro de Gaza foi destruído desde 7 de outubro, disse ele, acrescentando que todos os barcos foram demolidos pelas forças israelenses no principal porto da Cidade de Gaza.

A Reuters não pôde verificar as afirmações, embora imagens de 8 de outubro tenham mostrado fumaça saindo de um barco nesse porto após os ataques israelenses.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: