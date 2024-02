Israel destruiu 75% de todos os edifícios de Gaza

Apoie o 247

247 - Uma análise de imagens de satélite feita pela Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, mostra a desvastação que as forças israelitas provocaram na Faixa de Gaza durante sua guerra brutal.

O mapa mostra como, embora as forças israelitas tenham instado os palestinos a dirigirem-se para o sul, supostamente áreas “seguras”, os ataques com mísseis continuaram ​​naquelas regiões.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que matou mais de 27 mil palestinos em Gaza.

