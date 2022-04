Israel deteve mais de 9,000 crianças palestinas desde 2015

Apoie o 247

PressTV - A Sociedade de Prisioneiros Palestinos (PPS, na sigla em inglês) diz que o regime israelense deteve mais de 9.000 crianças palestinas nos territórios ocupados nos últimos sete anos.



Em um relatório publicado na segunda-feira, o PPS disse que 19.000 menores, incluindo crianças menores de 10 anos, foram presos desde o início da Segunda Intifada em setembro de 2000.



O grupo de defesa disse que 160 menores palestinos estão atualmente detidos em prisões israelenses.



De acordo com o PPS, os depoimentos fornecidos pelos menores mostraram que a maioria deles sofreu algum tipo de tortura física ou psicológica nas mãos de interrogadores israelenses, que usaram uma série de mecanismos e métodos ilegais que desrespeitam as convenções existentes sobre os direitos da criança.



O relatório do PPS vem na véspera do Dia da Criança Palestina, que é observado anualmente em 5 de abril.



Em setembro de 2021, o Centro de Estudos dos Prisioneiros Palestinos disse que as autoridades israelenses haviam claramente intensificado o ataque às crianças palestinas nos últimos anos com o objetivo de desencorajar os menores palestinos de resistir à ocupação israelense, arruinando suas oportunidades educacionais e moldando uma geração fraca.

Dados oficiais do Ministério da Informação Palestino em Ramallah mostraram que mais de 1.500 crianças palestinas foram mortas por forças israelenses durante o período que começou com a eclosão da Segunda Intifada em setembro de 2000 até abril de 2013. Isso é o equivalente a um palestino criança morta a cada três dias por cerca de 13 anos.



Há relatos de milhares de palestinos detidos em prisões israelenses. Organizações de direitos humanos dizem que Israel viola todos os direitos e liberdades concedidos aos prisioneiros pela Convenção de Genebra.



As autoridades penitenciárias israelenses mantêm os prisioneiros palestinos em condições deploráveis, sem padrões de higiene adequados. Os presos palestinos também foram submetidos a tortura sistemática, assédio e repressão.



Há supostamente mais de 7.000 palestinos detidos em prisões israelenses. Centenas de detentos, incluindo mulheres e menores, foram aparentemente encarcerados sob a prática da chamada detenção administrativa. Alguns prisioneiros foram mantidos em detenção administrativa por até 11 anos.



Grupos de direitos humanos dizem que o uso da detenção administrativa por Israel é uma “tática falida”.

