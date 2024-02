Israel diz que agora o foco dos ataques genocidas é Rafah, no sul de Gaza

Apoie o 247

Reuters - Israel se preparou para continuar a guerra contra os palestinos em Gaza mais ao sul, perto da fronteira egípcia, depois de afirmar ter desmantelado o Hamas em Khan Younis, à medida que os esforços diplomáticos em busca de um cessar-fogo se aceleravam.

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse na quinta-feira (1) que o sucesso na luta contra os palestinos na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, onde Israel lançou um grande ataque terrestre na semana passada, significava que suas forças poderiam avançar para Rafah, na fronteira sul do enclave.

Mais da metade dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza estão abrigados nesta área, principalmente passando frio e fome em tendas improvisadas e edifícios públicos.

“Estamos cumprindo as nossas missões em Khan Younis e também chegaremos a Rafah e eliminaremos os elementos terroristas que nos ameaçam”, disse Gallant num comunicado.

