Israel diz que ataques contra Gaza podem durar um ano e aumenta temor de guerra regional

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - As autoridades de defesa israelenses e ex-oficiais superiores de inteligência afirmam que os ataques em Gaza devem se prolongar, podendo se estender por até um ano. "Isso alimenta preocupações crescentes sobre mais vítimas civis, agravamento da crise humanitária e ameaças persistentes à estabilidade na região", enfatiza reportagem do The Guardian, jornal britânico.

Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, almirante Daniel Hagari, a densidade da resistência do Hamas no centro e sul de Gaza deve prolongar os combates e persistir ao longo de 2024.

continua após o anúncio

"Enquanto isso, o major-general Amos Yadlin, experiente na inteligência militar, comparou essa campanha à luta multinacional contra o Estado Islâmico em 2017, ressaltando a complexidade superior em Gaza. Ele estima um prazo prolongado de um ano para desmantelar o Hamas, destacando a dificuldade dessa operação", destaca outro trecho da reportagem.

A preocupação aumenta ainda os receios de que os confrontos ao longo da fronteira norte de Israel com o Hezbollah possam se intensificar, aumentando o risco de um conflito mais amplo na região.

continua após o anúncio

A afirmação das forças israelenses eleva a preocupação entre observadores internacionais sobre instabilidade regional e agências de ajuda descrevendo a crise humanitária em Gaza como catastrófica.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: