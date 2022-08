Israel diz que líder da Jihad Islâmica de Gaza foi eliminado

O líder da divisão da Jihad Islâmica Palestina (PIJ) do sul de Gaza, Khaled Mansour, foi morto neste sábado edit

RT - O líder da divisão da Jihad Islâmica Palestina (PIJ) do sul de Gaza, Khaled Mansour, foi morto ontem à noite, anunciaram no domingo as Forças de Defesa de Israel.

Isto acontece dois dias depois de o chefe da divisão norte do grupo militante, Taysir al-Jabari, ter sido abatido. De acordo com os militares israelitas, a morte de Mansour completa a neutralização de toda a liderança do PIJ.

>>>Leia mais: Bombardeios de Israel na Faixa de Gaza deixam 32 mortos, incluindo crianças

Num post no Twitter, os militares israelitas disseram que Mansour, que era "responsável por dezenas de ataques terroristas contra civis e soldados israelitas", foi alvo e morto por aviões das Forças de Defesa de Israel.

A morte de Mansour foi mais tarde confirmada pela Jihad Islâmica, que afirmou numa declaração citada pelos meios de comunicação social que chora um combatente que "foi martirizado como resultado de um ataque aéreo israelita ontem".

