Israel encarrega Gantz de formar governo. Era Netanyahu pode estar no fim

Membro do Knesset, parlamento de Israel, Avigdor Liberman se juntou aos partidos Joint List e Labour-Gesher-Meretz ao endossar Benny Gantz como primeiro-ministro. Era Benjamin Netanyahu pode estar no fim

O presidente de Israel, Reuven Rivlin, anunciou no domingo que encarregará Benny Gantz de formar um governo depois que o líder azul e branco recebeu o aval da maioria dos membros do Knesset, parlamento do país.

Membro do Knesset, Avigdor Liberman se juntou aos partidos Joint List e Labour-Gesher-Meretz ao endossar Gantz como primeiro-ministro. Gantz recebeu 61 das 120 recomendações, em comparação com os 58 endossos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de acordo com informações do site The Times of Israel.

Rivlin informou que convidaria Gantz e Netanyahu para um encontro neste domingo (15) à noite, em uma aparente tentativa de incentivar um governo de unidade entre os dois maiores partidos.