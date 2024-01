Israel faz acordo com Catar para levar remédios aos reféns em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Israel fez um acordo com o Catar que permitirá a entrega de medicamentos aos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza, informou o gabinete do primeiro-ministro israelense nesta sexta-feira, segundo a agência de notícias Reuters.

Os remédios serão entregues aos reféns "nos próximos dias", disse o gabinete em um comunicado.

continua após o anúncio

Mais de 100 reféns permanecem em Gaza após o ataque de 7 de outubro por militantes do Hamas, que mataram 1.200 pessoas e fizeram 240 reféns, de acordo com contagem de Israel. Desde então, Israel tem devastado o enclave palestino em uma campanha com o objetivo declarado de eliminar o Hamas.

Em um acordo intermediado pelo Catar e pelos Estados Unidos que permitiu uma breve trégua em novembro, o Hamas libertou quase metade dos reféns em troca da libertação de dezenas de detidos políticos palestinos por Israel, bem como de um aumento no envio de ajuda humanitária para Gaza.

continua após o anúncio

As famílias dos reféns, muitos dos quais são idosos e têm doenças crônicas que exigem medicamentos diários, solicitaram ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha que visitasse seus parentes para entregar medicamentos e inspecionar suas condições. A Cruz Vermelha disse que o acesso foi negado pelo Hamas.

O conflito entre Israel e o Hamas teve o seu escalonamento no dia 7 de outubro do ano passado, quando o grupo promoveu uma ofensiva que resultou na morte de cerca de 1,1 mil israelenses. Em retaliação, Israel deu início a uma campanha em grande escala que já deixou mais de 23 mil palestinos mortos e mais de 50 mil feridos, em sua maioria mulheres e crianças, em um gesto classificado pela comunidade internacional como genocídio.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: