Israel faz negociações secretas para estabelecer relações com países árabes

Em uma ofensiva diplomática articulada com o presidente dos Estados Unidos, Israel pretende estabelecer relações com países árabes a exemplo do que fez recentemente com os Emirados Árabes Unidos edit

247 - Israel mantém negociações secretas com líderes árabes e muçulmanos a respeito da normalização de suas relações, afirmou, neste domingo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, às vésperas do "primeiro voo comercial direto" saindo do país em direção aos Emirados Árabes Unidos.

Após o anúncio feito em Washington, no dia 13 de agosto, da normalização das relações entre as duas nações, os telefonemas entre os ministros tornaram-se mais frequentes e foram sucedidos pelos primeiros contratos comerciais. No sábado, Abu Dhabi revogou uma lei de 1972 que instituía um boicote a Israel.

Em viagem pelo Oriente Médio, na semana passada, com passagem por Sudão, Bahrein e Omã, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, tentou convencer outros países da região a seguirem o exemplo dos Emirados Árabes, informa o G1.

Nos últimos meses, Netanyahu conversou com líderes do Sudão, do Chade e de Omã.

