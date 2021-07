Israel faz novo bombardeio contra Faixa de Gaza

Sputnik - A aviação israelense bombardeou durante a madrugada desta sexta-feira (2) uma instalação do Hamas na Faixa de Gaza.

Na quarta-feira (30), a imprensa israelense informou que quatro incêndios foram provocados por dispositivos lançados de Gaza, atingindo territórios vizinhos à Faixa de Gaza.

"Em resposta aos balões incendiários lançados a partir de Gaza em direção a Israel hoje, caças das FDI atacaram uma área de fabricação de armas utilizada para pesquisar e desenvolver armas pertencentes ao Hamas", comunicou as FDI.

Os balões incendiários possuem gás mais leve que o ar, carregando um coquetel Molotov ou análogo, e são utilizados pelos palestinos no confronto com Israel. De acordo com o jornal The Jerusalem Post, os balões causaram quatro incêndios em territórios vizinhos à Faixa de Gaza.

Em junho, as FDI atacaram a região palestina por dois dias consecutivos devido ao lançamento de balões.

Em maio, foi registrado um pico de tensão entre Israel e a Palestina, resultando em 11 dias de confronto armado. Em resultado dos bombardeios israelenses, morreram 277 palestinos, incluindo 70 crianças e 40 mulheres, enquanto outros 8.500 ficaram feridos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.