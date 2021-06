Israel faz novos ataques aéreos à Faixa de Gaza

Sputnik - Dois mísseis israelenses foram disparados contra Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, na noite desta quinta-feira (17), segundo a agência palestina Shehab.

Até agora, não há informação sobre possíveis vítimas mortais. Os militares israelenses revelaram, na sua conta oficial do Twitter, um vídeo mostrando vários alvos aparentemente atingidos pelas Forças da Defesa de Israel (FDI). De acordo com as FDI, os ataques foram uma resposta ao contínuo lançamento de "balões incendiários" da Faixa de Gaza contra o território israelense.

Na terça-feira (15), as FDI declararam ter bombardeado o sul da cidade de Gaza, também em resposta ao lançamento de balões incendiários, colocando a responsabilidade sobre o Hamas.

