Israel liberta 71 presos políticos palestinos

247 - Israel libertou 71 palestinos presos durante sua guerra na Faixa de Gaza, incluindo 19 mulheres, informou nesta quinta-feira (8) a principal diretoria de travessias e fronteiras do enclave sitiado.

“[Israel] libertou hoje 71 prisioneiros detidos em várias áreas do enclave através da passagem de Kerem Shalom, incluindo 19 mulheres”, afirmou a autoridade num comunicado, conforme citado pela agência Sputnik.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que matou mais de 27 mil palestinos em Gaza.

