Israel mantém mais de 4.500 palestinos prisioneiros

TeleSur - Um grupo israelense de direitos humanos, HaMoked, revelou nesta terça-feira que existem cerca de 4.523 presos palestinos de "segurança" nas prisões de Israel, dos quais 2.441 são prisioneiros condenados, 1.478 detidos provisórios e 604 detidos administrativos sem julgamento.

As condições para os presos "de segurança" diferem das dos presos "regulares". De acordo com HaMoked, o tratamento de Israel aos presos de segurança viola seus direitos à igualdade, dignidade, vida familiar, educação e muito mais, em violação do direito internacional.

A grande maioria dos prisioneiros de segurança são palestinos dos territórios ocupados.

Manter prisioneiros e detidos dos territórios ocupados em Israel constitui uma violação flagrante da Quarta Convenção de Genebra, que proíbe a transferência de prisioneiros e detidos para fora do território ocupado, e também viola os direitos humanos básicos consagrados, entre outras coisas, na lei israelense.

Os dados foram fornecidos pelo Serviço Prisional de Israel (IPS) e incluem todos os "detentos de segurança" em prisões sob a jurisdição do Serviço Prisional de Israel, incluindo a prisão de Ofer, na Cisjordânia.

Ao mesmo tempo, foi revelado que haveria cerca de 600 palestinos sem acusação ou julgamento, o número mais alto desde 2016, aplicado quase exclusivamente contra palestinos, já que a detenção administrativa raramente é usada contra judeus.

Os chamados presos administrativos são presos com base em “provas secretas”, sem conhecer as acusações contra eles, e não podem se defender em juízo. Eles geralmente são mantidos por períodos renováveis ​​de seis meses, muitas vezes levando a anos de detenção.

Enquanto Israel diz que o procedimento permite que as autoridades detenham suspeitos enquanto eles continuam a coletar evidências, críticos e grupos de direitos humanos dizem que o sistema é amplamente abusado e nega o devido processo.

De acordo com o HaMoked, mais 1.478 detidos estão detidos para interrogatório, foram acusados ​​e aguardam julgamento ou estão atualmente em julgamento.

Por sua vez, a Organização dos Prisioneiros Palestinos, por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, denunciou que pelo menos 15 jornalistas palestinos estão detidos em prisões israelenses como parte da estratégia daquele país de tentar silenciar a verdade sobre seus crimes, especificando que os comunicadores são perseguidos, perseguidos e muitas vezes presos e espancados enquanto realizam o seu trabalho pelas forças de ocupação.

