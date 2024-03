Israel mata jovem palestino na maior operação em Ramallah dos últimos anos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - As forças israelenses invadiram a capital administrativa palestina de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, durante a noite, matando um jovem de 16 anos em um campo de refugiados durante a maior operação desse tipo na cidade em anos, disseram fontes palestinas na segunda-feira.

Os militares israelenses disseram que, durante a ação, houve um tumulto entre palestinos que atiraram pedras e bombas de gasolina e os soldados, que responderam com fogo real.

continua após o anúncio

Testemunhas em Ramallah disseram que as forças israelenses conduziram dezenas de veículos militares para a cidade, sede da Autoridade Palestina (AP), liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, que exerce autonomia limitada sobre partes da Cisjordânia.

O Ministério da Saúde palestino informou que as forças israelenses atiraram e mataram Mustafa Abu Shalbak, de 16 anos, durante a operação no campo de refugiados de Am'ari.

continua após o anúncio

A agência de notícias palestina Wafa disse que houve confrontos quando as forças israelenses invadiram o campo e que "balas reais foram disparadas contra jovens palestinos", ferindo Abu Shalbak no pescoço e no peito.

As Forças Armadas israelenses disseram que as forças de segurança realizaram uma operação antiterrorismo de seis horas no campo, prendendo dois suspeitos procurados, interrogando outros e apreendendo "material de incitação espalhado pelo Hamas".

continua após o anúncio

"Durante a operação, houve um tumulto violento, no qual os suspeitos atiraram pedras e coquetéis molotov contra as forças de segurança israelenses, que responderam com fogo real. Foi identificado um atingido", afirmaram.

Um policial de fronteira israelense ficou levemente ferido durante os confrontos.

continua após o anúncio

O Ministério das Relações Exteriores da Palestina disse que as autoridades de ocupação israelenses estavam tornando a vida dos palestinos na Cisjordânia "um inferno insuportável" com ações que incluem batidas, detenções e restrições de movimento, alertando sobre "sérios riscos" de mergulhar a Cisjordânia em "violência e anarquia".

A violência aumentou em toda a Cisjordânia paralelamente à guerra de Gaza, com pelo menos 400 palestinos mortos em confrontos com soldados e colonos israelenses, e Israel invadindo regularmente áreas palestinas em todo o território que ocupou em 1967.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: