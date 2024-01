Israel nega todas as provas e diz que nunca atacou hospitais de Gaza

Apoie o 247

247 -A diretora interina da divisão de justiça internacional do Ministério da Justiça de Israel, Galit Raguan, negou na Corte Internacional de Justiça (CIJ) que Israel tenha bombardeado hospitais na Faixa de Gaza, mesmo após o The New York Times confirmar, em novembro, que o regime israelita bombardeou o hospital Al Shifa, e todas as evidências apontarem para o fato de que as instalações médico são alvo constante das forças sionistas.

Ela argumentou que Israel encontrou "evidências" de que o Hamas usou “todos os hospitais de Gaza” para fins militares. "Hospitais não foram bombardeados. Na verdade, as Forças de Defesa de Israel enviaram soldados para procurar e desmontar infraestrutura militar".

Israel justifica seus ataques aos hospitais de Gaza alegando que o Hamas mantém instalações militares nesses locais. O grupo nega as acusações, e já fez apelos à comunidade internacional para verificar a situação in loco.

A CIJ realiza audiências no caso da acusação de genocídio feita pela África do Sul. O caso tem o apoio de vários países, incluindo o Brasil, a Turquia, a Jordânia, a Bolívia, a Venezuela, a Malásia e a Organização dos Países Islâmicos.

