Israel permitirá que apenas 15 mil palestinos visitem o Monte do Templo durante o Ramadã

(Sputnik) - O governo israelense limitará a entrada no Monte do Templo para os palestinos da Cisjordânia durante o mês sagrado do Ramadã, informou uma fonte governamental à Sputnik, acrescentando que não mais do que 15.000 pessoas acima de 60 e abaixo de 10 anos de idade entrarão no local sagrado em Jerusalém.

A fonte acrescentou que a questão da necessidade de introduzir restrições para árabes israelenses e residentes de Jerusalém será decidida pela polícia.

Anteriormente, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, disse que se opõe a permitir que palestinos da Cisjordânia orem no Monte do Templo durante o Ramadã. A mídia israelense relatou que o político de extrema direita também exigiu que a entrada no local sagrado fosse restrita para árabes israelenses.

