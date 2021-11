Israel planeja aumentar arsenal militar com mísseis de alta precisão e capacidades de inteligência

As Forças Armadas de Israel planejam alocar US$ 1,6 bilhão (R$ 8,8 bilhões) do orçamento para combater adversários, destacadamente o Irã edit

Sputnik - Segundo informações do jornal Jerusalém Post, as Forças de Defesa de Israel (FDI) planejam elevar significativamente o número de mísseis de precisão em seu arsenal. Para isso, o país pretende adquirir um grande número de munições dos EUA.

Israel comprou dezenas de milhares de munições guiadas de precisão dos EUA nos últimos anos, e usou centenas delas durante uma operação em maio, quando realizou ataques de precisão contra alvos na Faixa de Gaza.

Os fundos alocados, além das munições, visam o treinamento e a obtenção de capacidades de inteligência, elevando o banco de alvos militares no futuro, além de permitir às FDI completarem outros projetos defensivos importantes, como a construção de um muro ao longo da fronteira com o Líbano e implantar uma cobertura defensiva permanente no espaço aéreo do norte do país com a implantação adicional dos sistemas de defesa Cúpula de Ferro.

Os especialistas militares acreditam que o país completará estes planos até 2030, embora Washington não esteja disposto a atender completamente os pedidos israelenses quanto aos mísseis de precisão.

