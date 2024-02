Israel prende médicos e feridos em hospital no sul de Gaza, diz Crescente Vermelho Palestino

A organização perdeu contato com suas equipes que trabalham no Hospital Al-Amal edit

247 - A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS, na sigla em inglês) disse que oito membros da organização, incluindo quatro médicos e quatro pessoas feridas, foram presos pelas forças israelenses no Hospital Al-Amal, na cidade de Khan Yunis, na Faixa de Gaza.

"As forças de ocupação israelenses prenderam oito membros da equipe da PRCS no Hospital Al-Amal, incluindo quatro médicos, bem como quatro indivíduos feridos e cinco acompanhantes dos pacientes", disse a PRCS no X.

A organização disse na sexta-feira (9) que perdeu contato com suas equipes que trabalham no Hospital Al-Amal em Khan Yunis devido a constantes invasões das Forças de Defesa de Israel (IDF).

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão.

