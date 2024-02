Israel propõe "bolsões humanitários" administrados por palestinos em Gaza

De acordo com autoridades, plano "pode ser concretizado quando o Hamas for destruído e não representar uma ameaça para Israel ou aos habitantes de Gaza" edit

JERUSALÉM (Reuters) - Israel está procurando palestinos que não sejam afiliados ao Hamas para gerir questões civis em regiões da Faixa de Gaza designadas como áreas de testes para a administração do enclave após a guerra, disse uma autoridade sênior de Israel nesta quinta-feira.

Mas o Hamas afirmou que o plano, que segundo a autoridade israelense excluiria qualquer um que estivesse na folha de pagamento da Autoridade Palestina, que é reconhecida internacionalmente, efetivamente significaria uma reocupação israelense de Gaza e estaria destinado a fracassar.

A autoridade israelense afirmou que os planejados “bolsões humanitários” seriam em distritos da Faixa de Gaza dos quais o Hamas foi expulso, mas que o sucesso deles acabaria dependendo de Israel atingir seu objetivo de destruir o grupo islâmico em todo o minúsculo território que ele tem governado.

“Estamos procurando as pessoas certas para assumir a responsabilidade”, disse a autoridade à Reuters, sob condição de anonimato. “Mas está claro que levará tempo porque ninguém vai se prontificar se achar que o Hamas colocará uma bala na sua cabeça.”

O plano, acrescentou a autoridade, “pode ser concretizado quando o Hamas for destruído e não representar uma ameaça para Israel ou aos habitantes de Gaza”.

A emissora de televisão Canal 12, de maior audiência de Israel, informou que o bairro de Zeitoun, no norte da Cidade de Gaza, era um candidato para a implementação do plano, pelo qual comerciantes locais e líderes comunitários distribuiriam auxílio humanitário.

Os militares israelenses forneceriam segurança periférica em Zeitoun, disse o Canal 12, descrevendo novas incursões de tropas naquele local esta semana como designadas a eliminar os remanescentes de uma guarnição do Hamas que foi duramente atingida nos estágios iniciais da guerra.

Não houve confirmação oficial da reportagem do Canal 12.

“SINAL DE CONFUSÃO” - Questionado sobre os comentários da autoridade israelense e da reportagem do Canal 12, a autoridade sênior do Hamas Sami Abu Zuhri disse que um plano como esse seria equivalente à reocupação de Gaza por Israel, que retirou suas tropas e assentamentos do local em 2005. Israel diz que terá controle de segurança indefinido sobre Gaza após a guerra, mas nega que seria uma reocupação.

“Estamos confiantes que este projeto é inútil e um sinal de confusão e nunca será bem-sucedido”, disse Abu Zuhri à Reuters.

A autoridade israelense também deixou claro que a Autoridade Palestina, que exerce um governo autônomo limitado na ocupada Cisjordânia, também estaria proibida de ser parceira dos “bolsões humanitários” porque não condenou o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro.

Segundo Israel, os militantes mataram 1.200 pessoas e fizeram 253 reféns nesse ataque, o que levou a uma ofensiva terrestre israelense e a um bombardeio aéreo de Gaza, em que morreram cerca de 30.000 pessoas, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

"Qualquer um que tenha participado ou não tenha condenado o dia 7 de outubro está excluído", afirmou a autoridade.

Wassel Abu Yousef, autoridade sênior da Organização para a Libertação Palestina, da qual a Autoridade Palestina faz parte, também pareceu desdenhar do plano israelense nesta quinta-feira.

“Toda as tentativas de Israel de mudar as características geográficas e demográficas de Gaza não terão sucesso”, disse à Reuters.

