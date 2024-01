Israel propõe pausa de dois meses nos ataques à Faixa de Gaza em troca da libertação de reféns

Os governos do Catar e do Egito estão intermediando as negociações em meio ao genocídio cometido por forças israelenses no Oriente Médio edit

247 - Israel propôs ao Hamas uma pausa de dois meses nos combates na Faixa de Gaza, em troca da libertação de todos os reféns restantes, informou a agência Axios nesta segunda-feira (22). Existem mais de 130 reféns israelenses em poder do grupo islâmico. Os governos do Catar e do Egito estão intermediando as negociações.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 25 pessoas morreram no território vítimas de bombardeios das forças militares de Israel desde o dia 7 de outubro.

Autoridades jurídicas que representam o governo da África do Sul apresentaram na Corte Internacional de Justiça (CIJ) as acusações contra Israel pelo crime de genocídio.

Os governos do México e do Chile emitiram de forma conjunta um documento ao Tribunal Penal Internacional (TPI) pedindo que a instituição investigue "a provável prática de crimes" em Gaza.

O Tribunal Penal Internacional é diferente da CIJ por fazer o julgamento de indivíduos. A CIJ julga os Estados.

