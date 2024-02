Israel quer importar 65 mil trabalhadores estrangeiros da construção civil para substituir palestinos expulsos

Apoie o 247

TEL AVIV (Reuters) - O governo de Israel disse neste domingo (4) que traria 65.000 trabalhadores estrangeiros da Índia, Sri Lanka e Uzbequistão para retomar as construções paralisadas desde 7 de outubro, quando os trabalhadores palestinos foram mandados para casa após o ataque do Hamas a Israel.

Cerca de 72.000 trabalhadores palestinos estavam empregados em canteiros de obras em Israel antes do ataque, o que levou o governo a demiti-los.

Cerca de 20.000 trabalhadores estrangeiros permanecem, mas quase metade dos canteiros de obras do país foi fechada devido à falta de mão de obra.

Um porta-voz do Ministério da Habitação disse que novos grupos de trabalhadores estrangeiros devem chegar nas próximas semanas, já que o governo está tentando evitar um bloqueio na oferta que poderia reacender os preços dos imóveis, já que as taxas de juros começam a cair.

(Reportagem de Steve Scheer; Edição de Andrew Cawthorne)

