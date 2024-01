Israel realiza ataques cada vez mais mortíferos contra alvos ligados ao Irã na Síria

Apoie o 247

247 - Israel está realizando uma onda sem precedentes de ataques mortais na Síria, visando caminhões de carga, infraestrutura e pessoas envolvidas no fornecimento de armas do Irã para seus representantes na região, disseram à Reuters seis fontes com conhecimento direto do assunto.

Embora Israel tenha atingido alvos ligados ao Irã na Síria durante anos, incluindo áreas onde o grupo armado libanês Hezbollah tem estado ativo, está agora a desencadear ataques aéreos mais mortíferos e mais frequentes contra as transferências de armas e sistemas de defesa aérea iranianos na Síria, disseram as fontes.

O comandante da aliança regional e duas fontes adicionais familiarizadas com o pensamento do Hezbollah disseram que Israel abandonou as "regras do jogo" tácitas que anteriormente caracterizavam os seus ataques na Síria, e parecia "não estar mais cauteloso" em infligir pesadas baixas ao Hezbollah naquele país.

"Eles costumavam disparar tiros de advertência - atingiam perto do caminhão, nossos homens saíam do caminhão e depois atingiam o caminhão", disse o comandante, descrevendo os ataques israelenses às transferências de armas realizadas pelo Hezbollah antes de 7 de outubro.

"Agora isso acabou. Israel está agora a desencadear ataques aéreos mais mortíferos e mais frequentes contra as transferências de armas iranianas e os sistemas de defesa aérea na Síria. Eles bombardeiam toda a gente diretamente. Eles bombardeiam para matar."

A campanha aérea intensificada matou 19 membros do Hezbollah na Síria em três meses – mais do que o dobro do resto de 2023 combinado, de acordo com uma contagem da Reuters. Mais de 130 combatentes do Hezbollah também foram mortos por bombardeios israelenses a partir do sul do Líbano no mesmo período.

Os militares israelenses não responderam às perguntas da Reuters sobre a escalada da sua campanha. Um alto funcionário israelense, informando jornalistas sob condição de anonimato, disse que o Hezbollah iniciou esta rodada de combates com ataques em 8 de outubro, e que a estratégia de Israel era de retaliação.

Israel começou a atacar alvos ligados ao Irã na Síria há anos, mas fontes familiarizadas com os ataques disseram que parecia evitar matar membros do Hezbollah, se pudesse.

Um oficial de inteligência regional disse que Israel temia que um elevado número de vítimas provocasse uma retaliação do Hezbollah no Líbano contra aldeias israelenses do outro lado da fronteira.

Mas com as trocas de tiros ocorrendo agora diariamente após o ataque de 7 de outubro, Israel está disposto a ser “menos cauteloso e menos contido na matança do Hezbollah libanês na Síria”, acrescentou o oficial.

Num discurso televisionado em 5 de janeiro, o chefe do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, disse que o grupo havia perdido "uma série de combatentes em bombardeios israelenses na Síria em vários lugares nos últimos três meses".

"Tínhamos uma fórmula antes da operação Tempestade de Al Aqsa - se matassem algum dos nossos irmãos na Síria, responderíamos na frente do Líbano - que era calma. Praticamente, as condições desta fórmula mudaram - por quê? Porque toda a frente está iluminada agora", disse ele.

Um ataque de drone israelense em 8 de dezembro matou três combatentes do Hezbollah que planejavam possíveis operações no norte de Israel, e outro ataque em Quneitra, no sul da Síria, teve como alvo dois combatentes do Hezbollah responsáveis pela transferência de armas, disse o comandante da aliança pró-Síria.

Mais quatro pessoas foram mortas no final de dezembro num ataque a edifícios e caminhões utilizados por grupos de milícias alinhados com o Irã ao longo da fronteira oriental da Síria com o Iraque.

Os ataques também atingiram a Guarda Revolucionária Iraniana na Síria. Um deles, no início de dezembro, matou dois membros da Guarda e outro, em 25 de dezembro, matou um conselheiro sênior da Guarda que supervisionava a coordenação militar entre a Síria e o Irã.

“Ele nunca teria sido morto antes da nova realidade que entrou em vigor depois de 7 de outubro”, disse uma fonte familiarizada com o pensamento e as operações do Hezbollah na Síria.

