Israel realiza ataques intensos contra o Hezbollah no sul do Líbano

Reuters - Israel desencadeou uma intensa série de ataques aéreos em um vale no sul do Líbano, disseram fontes de segurança libanesas e os militares israelenses, após um raro reconhecimento israelense de uma operação de forças especiais na fronteira.

Fontes de segurança libanesas disseram à Reuters que houve pelo menos 16 ataques aéreos em rápida sucessão no Vale Suluki, descrevendo-os como o "mais denso bombardeio de um único local" desde que as hostilidades na área de fronteira começaram há três meses.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem trocado disparos na fronteira sul do Líbano com as forças israelenses em apoio ao aliado palestino Hamas na Faixa de Gaza. Os militantes do Hamas atravessaram a fronteira de Gaza em direção a Israel em 7 de outubro, o que provocou uma invasão israelense do enclave com o apoio de ataques aéreos pesados.

Os militares israelenses afirmaram que realizaram "ataques aéreos e de artilharia" contra instalações do Hezbollah e infraestrutura de armamentos no Vale Suluki, na floresta, "em um curto espaço de tempo".

As fontes de segurança libanesas não confirmaram se alvos do Hezbollah foram atingidos, mas disseram que o grupo fortemente armado usou o vale para lançar foguetes contra Israel.

A rádio Kan de Israel noticiou na terça-feira o que descreveu como um ataque excepcionalmente grande de sua força aérea e artilharia contra dezenas de alvos no Vale Suluki.

O Hezbollah disse na terça-feira que havia lançado foguetes contra as tropas israelenses através da fronteira montanhosa.

As Forças Armadas israelenses disseram que suas forças especiais realizaram um ataque na área de Ayta al-Shaab, no sul do Líbano, "para remover uma ameaça", e que sua aeronave também atingiu um lançador de mísseis antitanque do Hezbollah na região.

Os militares israelenses raramente reconhecem as operações de suas forças especiais. Eles não disseram onde especificamente operaram ou que tipo de ameaça eles removeram.

