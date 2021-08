Israel reprime palestinos e deixa feridos e presos na Cisjordânia (vídeo)

Os manifestantes estiveram na mesquita Ibrahimi em Hebron (sul) para repudiar as ameaças israelenses de modificar a estrutura e tomar o lugar, considerado o quarto mais sagrado do Islã e o segundo da Palestina edit

TeleSur - Na sexta-feira, as forças do exército israelense reprimiram várias manifestações de palestinos que rejeitam a construção de assentamentos ilegais em diferentes partes da Cisjordânia ocupada, o que deixou vários feridos e outros presos.

Os manifestantes estiveram na mesquita Ibrahimi em Hebron (sul) para repudiar as ameaças israelenses de modificar a estrutura e tomar o lugar, considerado o quarto mais sagrado do Islã e o segundo da Palestina, além de Patrimônio Mundial da Organização do Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Soldados dispararam gás lacrimogêneo e granadas de atordoamento contra os palestinos para dispersá-los, levando à asfixia por inalação de gás, além da prisão de vários manifestantes.

Fuerzas de ocupación israelíes atacaron e hirieron a varios Palestinos en la ciudad de Hebrón, Cisjordania ocupada hoy. pic.twitter.com/Cf03amieMT — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) August 13, 2021

Uma situação semelhante ocorreu em Umm al Shaqan, onde cinco palestinos também foram presos; enquanto em Nablus, ao norte da Cisjordânia ocupada, pelo menos seis pessoas foram feridas por tiros pelas forças ocupantes, disseram fontes médicas locais.

Além disso, na aldeia vizinha de Beit Dajan, o exército israelense disparou balas revestidas de borracha contra os palestinos que realizavam um protesto anticolonização, ferindo cinco deles.

Além disso, na aldeia de Beita, um manifestante foi atingido na cabeça por uma bomba de gás lacrimogêneo israelense. Por mais de quatro meses, protestos foram realizados aqui quase que diariamente contra a construção de um assentamento ilegal nas proximidades.

Desde a ocupação da Cisjordânia por Israel, após a guerra no Oriente Médio de 1967, dezenas de assentamentos ilegais foram estabelecidos, onde as autoridades palestinas estimam que quase 500.000 colonos residiam.

