Israel volta a atacar território palestino da Faixa de Gaza

Pela segunda noite consecutiva, a força aérea israelense bombardeou vários pontos na Faixa de Gaza, incluindo as instalações do Movimento Hamas edit

247 - Segundo a rede libanesa Al Mayadeen, na madrugada desta sexta-feira (14), os caças do regime israelense bombardearam as posições do Movimento de Resistência Islâmica Palestina (Hamas), no leste e no sul da Faixa de Gaza.

Da mesma forma, a mídia noticiou que os ataques foram perpetrados por combatentes, helicópteros e tanques do regime de Tel Aviv também contra um posto de observação, localizado na cidade fronteiriça de Rafah, no sul do enclave costeiro palestino.

Israel justificou os ataques alegando que foi em resposta ao lançamento de balões incendiários por grupos de resistência aos assentamentos sionistas ilegais na Palestina ocupada, informa a HispanTV.



