Israel volta a lançar bombas contra a Faixa de Gaza

Neste domingo, o exército israelense fez novo ataque ao território palestino da Faixa de Gaza, afirmando ter atingido estruturas militares do movimento de resistência nacional Hamas

247 - Aviões de combate israelenses lançaram ataques durante as primeiras horas deste domingo (2) contra supostas posições do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) no norte da Faixa de Gaza, sem relatos de vítimas.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) alegaram que os ataques ocorreram em resposta a vários mísseis lançados da Faixa de Gaza no território israelense, informa a Telesul .