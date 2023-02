Itália diz estar disposta a avaliar semana de 4 dias de trabalho

Apoie o 247

(ANSA) - O governo da Itália indicou que está disposto a estudar a hipótese de implantar a semana de quatro dias de trabalho, ideia que já vem sendo testada em outros países para dar mais tempo livre às pessoas.

"Estou disposto a refletir partindo da realidade. Tudo deve ser colocado em sintonia com uma sábia política industrial para aumentar a produtividade e a ocupação", disse ao jornal La Stampa o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, ao comentar uma proposta da Confederação-Geral Italiana do Trabalho (Cgil).

"Depende das condições do país. Temos pontos de força e pontos de fragilidade. Se fizermos uma medida desse tipo, precisamos estar atentos para não criar um incentivo à migração interna em direção às grandes fábricas do norte, que podem fazer mais nesse âmbito. Mas trabalhamos sem preconceitos", acrescentou.

Diversas empresas de países desenvolvidos já começaram a testar a semana de quatro dias de trabalho para avaliar se é possível aumentar a produtividade ao mesmo tempo em que se dá mais tempo livre para os funcionários.

