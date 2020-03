Itália estende até 12 de abril medidas de isolamento contra coronavírus

A Itália inteira está em isolamento desde 10 de março. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, o país registrou 11.591 mortos e mais de 101 mil contágios edit

(ANSA) - O Ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, afirmou nesta segunda-feira (30) que todas as medidas restritivas para evitar a propagação do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no país "serão estendidas pelo menos até a Páscoa", em 12 de abril.

"Na reunião do comitê técnico-científico realizada nesta manhã surgiu a avaliação de estender todas as medidas de contenção pelo menos até a Páscoa. O governo seguirá nessa direção", escreveu em sua conta no Facebook.

A data inicial para o término das restrições impostas era 3 de abril. No entanto, com o aumento no número de mortes e casos da Covid-19, o governo italiano precisou aumentar o prazo contra a pandemia.

A Itália inteira está em isolamento desde 10 de março, quando um decreto do primeiro-ministro Giuseppe Conte proibiu que as pessoas saiam de casa, a não ser por motivos de trabalho, saúde ou para comprar comida.

A medida, que prevê fechamento de comércios não essenciais, indústrias, escolas e universidades, foi tomada para conter a movimentação da população e a propagação do vírus.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, a Itália registrou 11.591 mortos e mais de 101 mil contágios.