Itália processará Pfizer por atraso no fornecimento da vacina contra Covid-19, diz ministro

Ministro do interior, Francesco Boccia, anunciou que a Itália irá porcessar a Pfizer pelo atraso no fornecimento da vacina contra a Covid-19. Ação ocorre ocorre dois dias após 14 regiões italianas interromperem a vacinação devido ao atraso na entrega do imunizante edit

Sputnik - A Itália deve entrar com uma ação judicial contra a Pfizer devido ao atraso no fornecimento das vacinas contra COVID-19.

"Nós exigimos transparência e respeito com o nosso país nos acordos europeus realizados", afirmou o ministro do Interior da Itália, Francesco Boccia.

Boccia também enfatizou que a carência no fornecimento das vacinas deverá ser alertada futuramente.

A ação ocorre dois dias após 14 regiões italianas interromperem a campanha de vacinação, devido ao atraso na entrega das vacinas da Pfizer. Apenas seis regiões do país continuarão com o programa de vacinação.

Em algumas regiões, os médicos supostamente afirmaram que apenas 30% das vacinas foram disponibilizadas para garantir que a segunda dose seja aplicada sem qualquer problema.

Ao anunciar a ação judicial contra a farmacêutica, Boccia teria repetido que havia necessidade de estocar vacinas.

Anteriormente, a Pfizer afirmou que havia reduzido as entregas à Itália em 29% devido à interrupção causada por uma reformulação em sua fábrica. Contudo, a farmacêutica falhou em informar quando as entregas ocorreriam em sua totalidade. A Pfizer informou que retomaria as entregas no dia 25 de janeiro. A mídia local afirmou que o atraso causou um déficit de 165 mil doses no país.

A Itália é um dos países mais afetados pela COVID-19 na Europa. De acordo com a Universidade Hopkins (EUA), mais de 83 mil pessoas morreram desde o início da pandemia no país. O total de infectados chega a 2,4 milhões de pessoas.

O conhecimento liberta. Saiba mais