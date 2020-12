Itália proíbe viagens no Natal e ano novo para conter nova onda da coronavírus

De acordo com um decreto publicado pelo governo italiano, os moradores de outros estados poderão retornar para suas residências fixas, mas não serão permitidas visitas entre regiões edit

247 - O governo da Itália publicou nesta quinta-feira (3) um decreto proibindo viagens no Natal e no ano novo para conter uma nova onda da pandemia do coronavírus. É o primeiro país da Europa a anunciar uma proibição de deslocamento durante o recesso de fim de ano. A restrição passa a valer em todo o país entre os dias 21 de dezembro e 6 de janeiro.

De acordo com o decreto, os moradores de outros estados poderão retornar para suas residências fixas, mas não serão permitidas visitas entre regiões. As restrições não valem para deslocamentos de profissionais essenciais, tratamento de doenças e viagens a trabalho.

A Itália registrou mais de 57 mil mortes e 761 mil infecções. Foi primeiro país afetado pelo coronavírus na Europa, entre março e abril.

