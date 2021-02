Itália prorroga novamente suspensão de voos do Brasil

247 - A Itália prorrogou, neste sábado, 13, mais uma vez, a suspensão dos voos oriundos do Brasil, após cerca de um mês da determinação. A primeira proibição ocorreu em 16 de janeiro e foi renovada no dia 30 do mesmo mês.

O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, não informou até quando vale a nova decisão e disse que “a luta contra a pandemia não para. A difusão das variantes nos impõe prudência máxima".

"Por isso, acabei de assinar a prorrogação das limitações de entrada de viajantes provenientes do Brasil, admitindo a entrada apenas para quem tem a residência na Itália ou para casos excepcionais”, disse.

