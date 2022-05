Itália reduz impostos sobre combustíveis para ajudar a combater a alta dos preços

Apoie o 247

(Xinhua) -- O governo da Itália adotou na segunda-feira um decreto que elimina impostos especiais de consumo sobre algumas formas de gás natural e metano para ajudar a combater o aumento dos preços da energia devido ao conflito Rússia-Ucrânia.

De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Mario Draghi, os impostos especiais de consumo sobre gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo e todas as formas de gás natural serão reduzidos a partir de terça-feira, até pelo menos 8 de julho.

Para o gás natural usado para transporte, os impostos especiais de consumo serão removidos, enquanto o imposto sobre valor agregado será de cinco por cento.

Os impostos especiais sobre a gasolina serão reduzidos para 478,40 euros (502,50 dólares americanos) por 1.000 litros, enquanto anteriormente eram tributados em 564,00 euros por 1.000 litros. Enquanto isso, os impostos sobre o gás liquefeito de petróleo (GLP) serão reduzidos de 227,77 euros por 1.000 quilogramas para 182,61 euros por 1.000 quilogramas.

Os preços dos combustíveis na Itália subiram dramaticamente desde o final de fevereiro, quando o conflito Rússia-Ucrânia começou. Naquela época, a Rússia era o maior fornecedor de gás natural da Itália e um dos principais fornecedores de petróleo para o país. No entanto, nas últimas semanas, a Itália assinou novos acordos de fornecimento de gás com vários outros países, incluindo Argélia, Egito, República do Congo e Angola.

No dia 21 de abril, o ministro italiano da Transição Econômica, Roberto Cingolani, prometeu que a Itália seria "quase" independente das importações de gás da Rússia até o segundo semestre do próximo ano. (1 euro = 1,05 dólar americano)

