A epidemia é um fator de crise gigantesco no mundo inteiro, tanto pela quantidade de pessoas atingidas, quanto pelo prejuízo econômico gigantesco edit

247 - O número de mortos devido ao coronavírus na Itália teve uma escalada impressionante nesta quinta-feira, 5. No total 148 pessoas faleceram por conta da epidemia que já atinge mais de 70 países no mundo. Na quarta, 4, o país havia confirmado 107 pessoas mortas pelo vírus. Ou seja, em 24 horas, houve um aumento de 41 pessoas falecidas, quase duas por hora.

A Agência de proteção civil do país anunciou que a doença continua a se proliferar. Em um dia também houve um aumento de quase 800 novos casos de infecção confirmados - 3089 na quarta contra 3858 na quinta. Isso torna a Itália o país da Europa mais ameaçado pela epidemia. No mundo, o país fica atrás somente da China e da Coreia do Sul.

A doença tornou-se um grande fator de crise econômica, política e social, uma vez que deu prejuízo bilionário à economia internacional e matou cerca de 4 mil pessoas no globo terrestre, mostrando o despreparado dos governos ao redor do mundo para enfrentar novas doenças que apercerem.