Itália suspende todas as atividades produtivas não essenciais

Sputinik – As autoridades da Itália decidiram interromper toda a produção no país, com exceção para atividades de primeira necessidade, em meio à luta contra a propagação do novo coronavírus.

A informação foi anunciada na noite deste sábado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte .

​Declaração do presidente [do Conselho de Ministros] Giuseppe Conte. Ao vivo do Palácio Chigi.

"Hoje decidimos dar outro passo: o governo decide encerrar, em todo o território nacional , todas as atividades produtivas que não sejam estritamente necessárias, cruciais e indispensáveis para garantir bens e serviços essenciais", disse o premiê em discurso.