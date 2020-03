Italianos acima de 80 anos serão deixados para morrer de coronavírus, mostra documento

O documento foi preparado pelo Departamento de Defesa Civil em Turim indica que o país terá de negar atendimento em unidades de terapia intensiva para pacientes com mais de 80 anos ou que apresentem más condições de saúde edit

247 - Documento divulgado pelo jornal The Telegraph mostrou que a Itália já se prepara para ter que escolher quem vive e quem morre durante a pandemia de coronavírus.

O documento foi preparado pelo Departamento de Defesa Civil em Turim indica que o país terá de negar atendimento em unidades de terapia intensiva para pacientes com mais de 80 anos ou que apresentem más condições de saúde.

Além dos idosos e dos que apresentem outras condições graves de saúde, também a possibilidade de sobrevivência dos pacientes será avaliada. "É como seria se estivéssemos em guerra", disse um médico ouvido pelo jornal inglês.

Leia também reportagem da agência Ansa Brasil sobre o coronavírus na Itália:

(ANSA) - A Defesa Civil da Itália anunciou nesta terça-feira (17) que o número de mortos em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) subiu para 2.503, um aumento de 345 vítimas em 24 horas.

De acordo com o chefe da Proteção Civil da Itália, Angelo Borrelli, a quantidade de pessoas contaminadas aumentou mais 2.989, totalizando 26.062 casos ativos de infecções.

Além disso, as autoridades do país revelaram que o aumento de número de mortes foi menor do que o registrado na segunda-feira (16) (349 contra 345).

Até o momento, 2.941 indivíduos conseguiram se recuperar da doença, 192 a mais do que ontem (16). Enquanto isso, há 2.060 pacientes internados em terapia intensiva, sendo 879 destes na região da Lombardia, no norte do país.

A região mais atingida segue sendo a Lombardia, que soma no total 16.220 casos e 1.640 mortos.

Atrás da Lombardia, principal polo financeiro e industrial da Itália, está a Emilia-Romagna, com 3.931 casos confirmados. Ela é seguida por Vêneto (2.704), Piemonte (1.897), Marcas (1.371), Toscana (1.053), Ligúria (778), Trentino Alto-Ádige (676), Lazio (607), Campânia (460), Friuli Veneza Giulia (394), Puglia (340), Sicília (237), Abruzzo (229), Umbria (197), Vale de Aosta (136), Sardenha (117), Calábria (114), Molise (25) e Basilicata (20).