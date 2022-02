Italianos acionam a Justiça para anular cidadania honorária concedida a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Moradores da cidade de Anguillara Veneta, na Itália, e membros do Partido Europa Verde acionaram a Justiça com a apresentação de uma ação popular pedindo que seja anulada a cidadania honorária concedida a Jair Bolsonaro (PL) há três meses. As informações são de Jamil Chade, do UOL.

A família de Bolsonaro tem origem na cidade italiana e, com este argumento, a prefeitura local concedeu a honraria ao governante brasileiro.

A ação popular pedindo a revogação da homenagem foi protocolada no tribunal de Padova no final de janeiro pelos advogados Donato Lettieri, Lucia Colangelo e Giovanni Colangelo, ligados ao partido Europa Verde.

O documento de 23 páginas denuncia a prefeita de Anguillara Veneta, Alessandra Buoso, e oito vereadores que compõem o quadro de seu governo.

A ação pede que a honraria seja considerada "ilegítima ou nula, pois a identidade e imagem da prefeitura foram lesados após terem sido associadas a expressão de valores conflitantes com os valores históricos, tradicionais e culturais do município de Anguillara Veneta".

Desde 1993, o pequeno município tem o título de "cidade da paz e dos direitos humanos"

