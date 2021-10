Italianos criam praça e concedem prêmios para homenagear médicos cubanos

Apoie o 247

247 - O município de Crema decidiu dar o nome à praça em que se localiza o hospital de campanha onde a brigada Henry Reeve trabalhou de março a maio de 2020, durante a primeira e muito difícil - onda de Covid-19.

A praça recebeu o nome de médicos e enfermeiras cubanos. Cinquenta e dois profissionais de saúde e médicos chegaram de Cuba à Itália para ajudar a administrar a emergência. Agora, a pequena cidade da província de Cremona decidiu agradecer por essa ajuda.

"Eles não só ofereceram uma contribuição decisiva para tratar os pacientes da Covid, que aumentavam a cada dia e que o hospital Maggiore não conseguia conter, mas também selaram uma relação de estima e fraternidade com todos os cidadãos em um momento dramático", disse Stefania Bonaldi, prefeito de Crema.

A cidade de Florença também homenageou os médicos cubanos, concedendo um reconhecimento ao Contingente Internacional de Médicos Especializados em Situações de Desastre e Epidemias Graves Henry Reeve, informa a Prensa Latina.

O embaixador de Cuba na Itália, José Carlos Rodríguez, agradeceu ao conselho de Florença. Ao receber o prêmio em nome dos colaboradores da saúde da Ilha, em cerimônia realizada na capital da região da Toscana, o diplomata também expressou seu agradecimento pela entrega do Prêmio Lírio de Ouro à Associação para o Intercâmbio Cultural e Econômico com Cuba (Aicec).

Em seu discurso, o diplomata pediu a unidade das forças de esquerda e progressistas no apoio a Cuba, lembrando que a desunião só beneficia quem defende o bloqueio dos Estados Unidos e o bloqueio à ilha.

Ele denunciou os ataques contra seu país em várias frentes para tentar apagar seu exemplo e destruir uma sociedade solidária, objetivos perseguidos por ações provocativas que visam quebrar sua ordem democrática e constitucional.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Luca Milani, referiu-se à ajuda de médicos e enfermeiras cubanos das regiões da Lombardia e do Piemonte no auge da pandemia de Covid-19 e destacou que a nação caribenha está junto com o povo italiano "quando os outros nos viraram as costas".

Manfredi Lo Saura, coordenador da Atividade de Solidariedade e Cooperação Internacional Arci-Florencia, falou no mesmo tom, destacando a ideia de José Martí de "Pátria é Humanidade", fundamento da ajuda prestada por Cuba a outros países.

Enquanto isso, o pesquisador do Instituto de Estudos Jurídicos Internacionais Fabio Marcelli chamou a atenção para a "grande contribuição" de Cuba ao Direito Internacional, ao estabelecer a relação entre a soberania nacional e popular.

A advogada do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Democracia, Grupo de Intervenção Jurídica Internacional, Michela Arricale, afirmou que o bloqueio é o maior obstáculo ao potencial desenvolvimento de Cuba, enquanto a extraterritorialidade reforça seu caráter ilegal.

Na opinião de Fabrizio Chiodo, jovem pesquisador italiano que colabora com a BioCubaFarma, a nação caribenha deve ser tomada como modelo porque com o desenvolvimento de suas vacinas contra a Covid-19 mostra que a indústria de biotecnologia de propriedade pública é possível, entre outras coisas .

A nobreza do povo cubano, sua vocação internacionalista, a qualidade de seus medicamentos e as propostas para tornar mais efetiva a solidariedade com a ilha foram aspectos abordados por outros palestrantes como o presidente da Aicec, Michele Curto, e o escritor e jornalista cubano Enrique Ubieta.

O encontro contou ainda com a presença do jornalista italiano residente em Cuba Ida Garberi e do secretário do Círculo de Florença da Associação Nacional de Amizade Itália-Cuba, Marco Francheti.